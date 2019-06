Venstre står urokkelig bak bymiljøavtalene

Byene må gå foran i klima- og miljøpolitikken, samtidig som vi skaper bedre byer å bo og leve i for alle. Det er uaktuelt for Venstre å gå bort fra bymiljøavtaler som gir et bedre kollektivtilbud, bedre luft, lavere utslipp og et bedre byliv for alle.