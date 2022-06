Eller lille Kristiansand? Faktum er at det nesten ikke er noen spillere på laget fra Kristiansand. De er fra Romania, Ungarn, Spania, Sverige osv. I «Final four» var det vel bare keeper Lunde som snakker sørlandsk. Jeg drar da en sammenligning med IK Start, hvor halve stallen snakker sørlandsk. Ingen kritiserer Vipers for å ha et lass med utlendinger på laget, mens «alle» kritiserer Start for ikke å satse på lokale spillere. Hvor er logikken?

Jeg gir blanke i hvor spillerne til mine to lokale favorittklubber kommer fra. Jeg vil bare ha et best mulig lag.

Og da må vi slutte å mase om lokale spillere. Vi må ha spillere som er gode nok. Og finnes ikke disse på Sørlandet, må vi akseptere at klubbene leter i Norge for øvrig. Og nytter ikke det, må vi akseptere at vi har utlendinger på laget. Vi må altså tåle at Start gjør som Vipers, og slutte å gnåle om hvor spillerne kommer fra.

