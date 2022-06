Enda mer overrasket blir jeg når jeg leser at kommunen alt har bevilget kr 250 000, og Sparebanken Sør kr 100 000 til et forprosjekt for å se om det kan gjennomføres. Er det så utrolig mye penger på konto her at man kan sløse på denne måten? Kommunen sier jo alltid at de ikke har penger til å vedlikeholde skoler og barnehager? Siste utspill er at kommunen ikke har penger til er å betale KIA for å hjelpe til med barnepass til våre nye landskvinner som prøver å lære seg norsk. Hvor ble det av alle de fine ord om integrering?

Sparebanken Sør har jeg sponset i veldig mange år gjennom bedrift og privat ved å betale alt for mye renter og gebyrer. Se de utrolige overskuddene og lederlønningene de har.

Det virker som at når det gjelder penger til kultur, er det ingen grenser.

Synes lite om dette sløseriet både kommune og Sparebanken Sør gjør her. Vi har en flott park rett utenfor døren til dette lokalet hvor noen ønsker takhage, og i den parken er det god plass.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.