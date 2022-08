Ser i et innlegg at en som kaller seg samfunnsøkonom mener det ikke er greit m strømstøtte til næringslivet. Jeg er helt enig med han på generelt grunnlag, men da må det være lik pris på strømmen over hele landet.

Da vil det være opp til hvert enkelt foretak å vurdere hva de kan gjøre for å kunne omsette sine produkter. I dag med all netthandel er det enkelt å handle hvor du finner beste tilbud. Jeg kan handle bil rimeligere i Stjørdal , der slipper bilforhandleren unna med rimelig strøm til under 10 øre, pr i dag så sparer et bilverksted i Stjørdal flere titalls tusen bare på strømkostnader i forhold til sør for Trondheim. Ved å handle bil i Stjørdal får man også en fin tur gjennom litt av Norge.

Når regjeringen legger opp til den forskjellsbehandlingen som de nå gjør, vil det etter hvert få noen forferdelige konsekvenser. Kraftkrevende industribedrifter må rett og slett gi opp på Sørlandet, de klarer ikke lenger å konkurrere i det hele tatt. Dette kan vi ikke akseptere. Nå er det på tide at opposisjonspartiene virkelig går sammen og krever at det som er et helt 100 prosent likt produktet leveres til alle i Norge til i utgangspunktet samme pris. Så kan det lages en rabattering til virkelig kraftkrevende industribedrifter.

På Statnett sine sider kan man se at Norge i grunn har mer enn nok av kraft til alt av egne innbyggere og næringsliv. Men kraftprodusentene vil selvfølgelig tjene mest mulig og eksporterer derfor dit hvor de får best betalt. Her kan regjeringen enkelt sette tak på eksport i forhold til forbruk i Norge. Statnett har gode statistikker som viser hvor mye hele Norge til enhver tid trenger av kraft. Det viser seg at Norge har overskudd av kraft i forhold til eget forbruk. I dag er det lagt så mange kabler til utlandet at disse tapper oss for det vi selv skal ha til husholdninger og næringsliv.

Det påstås fra blant annet statsministeren at vi har behov for utenlandskablene grunnet at vi må importere på vinteren. Dette er helt feil. Dersom det ikke eksporteres slik som i dag så har vi mer enn nok til alle husholdninger og næringsliv og næringsliv i Norge. I tillegg kan vi eksportere når det er godt med vann i magasiner.

Hva kan vi som vanlige mennesker gjøre for at bestemmende myndighet tar til fornuft og ordner opp i denne prisgalskapen?

Lik pris for samme strøm i hele landet.

