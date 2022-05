I en verden der flere og flere lever i udemokratiske samfunn uten mulighet til å påvirke hvem som styrer og hva som blir vedtatt, så har Norges største parti tatt et steg mot et enda mer demokratisk samfunn.

Det er på tide at 16-åringer også skal få lov til å ha en finger med i spillet om det politiske Norge.

For kommune- og fylkestingsvalgene handler om hvordan ungdomstiden din skal se ut. De handler om hvor ofte helsesykepleier skal være på skolen, hvor godt det fysiske og psykiske helsetilbudet skal være, hvordan rammene til fritidsaktivitetene i ditt nærmiljø skal se ut, hvordan tannhelsetjenesten skal være, hvordan din hverdag på skolen skal se ut og om du skal ha krav på lærlingplass eller ikke.

For mens 90-åringer får bestemme hvordan sin egen hverdag som pensjonist skal se ut, så har 16-åringer i altfor lang tid ikke fått den samme muligheten. Det er urettferdig at 90-åringer skal få bestemme hvordan samfunnet skal se ut, mens unge mennesker som må leve med konsekvensene av den politikken som vedtas ikke skal få si sin mening.

I flere kommuner har man allerede gjennomført prøveprosjekter der 16- og 17-åringer fikk stemme. Resultatet var at disse aldersgruppene tok stemmeretten sin i bruk i større grad enn årskullene over seg. Dette kombinert med at dagens ungdomsgenerasjoner er et av de mest politisk interesserte og opplyste på mange år så er det en riktig holdning å også la disse få ta del i det norske demokratiet.

For oss er det åpenbart at de skal få lov til å bestemme over sin egen hverdag. Dette er en seier for demokratiet og en seier for alle unge.

