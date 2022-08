Det er ikke til å fatte at denne avisen er så totalt uvitende eller arrogant, at en slik opplevelse ikke blir nevnt med et ord. Jeg blir flau og forbannet over min lokale folkeopplyser Fædrelandsvennen som til de grader gir blaffen. Skjerp dere!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.