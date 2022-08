Ordføreren meddelte meg via en artikkel i Fædrelandsvennen på torsdag 11.08.22 om at kommunens jurister kan bekrefte at jeg representerer partiet Demokratene.

I den anledning, som representant for Demokratene, vil jeg derfor på det aller sterkeste, på Demokratenes vegne, fremsette en meget sterk beklagelse og be dypt om tilgivelse for hvordan både partiet, men også hvordan jeg, har omtalt Roy Fardal (Pp) som folkevalgt representant for Demokratene i 2019.

Etter at valgseieren 2019 var et faktum, startet Vidar Kleppe og Makvan Kasheikal et korstog av oppdiktede historier som ble brukt overfor oss andre folkevalgte med den hensikt at vi skulle bli overbevist om at Roy Fardal var illojal mot både partiet, partikollegene sine og velgerne våre. Vi fikk vite at han bare var ute etter posisjoner og penger, og satte seg selv foran alt og alle.

Men dette viser seg altså å ikke være sant! Det er faktisk Vidar Kleppe og Makvan Kasheikal som viser seg å ha den atferd som Roy ble beskyldt for.

Jeg opplever Roy som en kjernekar! En real bystyrekollega som behandler alle med respekt. Selv oss som ikke har gjort oss særlig fortjent til det.

Det Roy gjorde i 2019 var å utfordre Vidar Kleppe og Makvan Kasheikal på hvordan partiet skulle drives mer demokratisk og mindre diktatorisk av de to.

Etter 20 år i politikken, skjønte Roy fort at han hadde blitt lurt av Vidar og Makvan. Han skulle sanke stemmer og jobbe dugnad for dem. Uten å blande seg inn i hvor udemokratisk Demokratene er organisert.

Ut fra det som ble meg forelagt, var det ingen grunn til å tvile på de «fakta» som ble lagt frem av Vidar Kleppe og Makvan Kasheikal. Jeg var derfor ekstra hard i min omtale av Roy, både med spiss penn og verbalt. Det angrer jeg veldig på, og er lei meg for.

Min beklagelse gjelder også de som fulgte i Roy Fardals fotspor: Jorunn Aaselle Olsen (Pp), Laila Elefskaas (SP), Olav Homme (Pp) og Tore Heidenreich (KrF). Om veldig kort tid følger jeg dette fotsporet selv, og forlater Demokratene til fordel for et nytt parti. Vidar Kleppe har da tapt 60 prosent av de som ga han makt.

Sammen jobbet vi 6 folkevalgte med å gjøre Demokratene mer demokratisk. Mer ansvarlig, mindre populistisk, mindre rasistisk og mer inkluderende. Vi ville endre Demokratene innenfra. Det var vår felles agenda for å gjøre Demokratene stort og ryddig. Et viktig alternativ til maktmisbruk.

Jeg har holdt ut lenge nå. Det som gjenstår å si før jeg forlater galskapen er:

Unnskyld Roy! Og takk for at du stiller opp for demokratiet i valget neste år. Jeg håper å få deg som bystyrekollega i 4 år til!

Innlegget er forkortet. Red.

