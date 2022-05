Hun har kalt leserinnlegget sitt «Jeg er ingen homohater!», og fortsetter med å fortelle at hun ble sjokkert over hvordan Fædrelandsvennen klarte å «vri og vende den saken de skrev om meg». Fædrelandsvennen har så vidt jeg kan se ikke vridd på saken, men bare gjengitt ordrett Solbakkens kommentar på Facebook om regnbueflagget som «pedo-flagg». Solbakken benekter ikke å ha brukt uttrykket «pedo-flagg», men ville ikke gi noen kommentar utenom det.

Verken Fvn eller andre kaller Solbakken for homohater i den nevnte artikkelen fra tirsdag 3. mai. Det Fvn gjør, er å løfte frem en alvorlig og hatefull ytring som er langt over streken. I mine øyne er dette helt på sin plass. Spesielt når ytringen kommer fra en folkevalgt politiker, som sitter i kommunestyret i Vennesla kommune. Videre skriver hun i sitt leserinnlegg at «de jeg har pratet med tar denne saken med et smil og en latter». Jeg er ikke overrasket over dette, men sannheten er at mange av oss også reagerte med både sinne og tårer. Da spesielt kanskje de av oss som er skeive, som har sett oss lei på at vi blir sammenliknet med pedofile og overgripere.

Solbakken drar også inn myter og usannheter om det hun kaller for «Pride-bevegelsen». Den første usannheten kommer når hun skriver at de av oss som er skeive, og skeive organisasjoner (hvis det er det hun mener med Pride-bevegelsen?), mener at kjønn ikke eksisterer. Dette er langt unna sannheten. Det den skeive «bevegelsen» ønsker, er at alle som bor i Norge skal bli anerkjent som det kjønnet de føler seg som, om det så er mann, kvinne, verken eller, eller et sted imellom. Ikke-binære (de av oss som ikke identifiserer seg som mann eller kvinne), er enda ikke juridisk anerkjent i Norge, noe som er en kampsakene til blant annet Foreningen Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Kjønn eksisterer, og alle kjønn skal anerkjennes.

Videre mener Solbakken også at de av oss som er skeive «tvinger ideene sine inn i skoler og barnehage, og påvirker barn til å tro at de er noe annet enn det de er». Blant annet Rosa Kompetanse, fagavdelingen til Foreningen Fri, gjør en kjempejobb med å opplyse barn, ungdom og voksne om kjønns- og seksualitetsmangfold, slik at de av oss som faktisk bryter med normer for kjønn og seksualitet kan føle seg litt mindre ekskludert og «annerledes», og at de finner trygge rom der de kan være hele seg.

Vi har sett oss lei på at det spres usannheter og myter om de av oss som er skeive, og skeive organisasjoner, i nyhetsbildet og i sosiale medier. Mytespredning og hatefulle ytringer må tas på alvor, og det må tas et skikkelig oppgjør med ordskiftet i lokalpolitikken.

