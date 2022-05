Det er langt over streken å antyde noe slikt om personer som jobber iherdig og lojalt med å realisere et prosjekt hele landsdelen trenger. Etableringen av Kunstsilo er basert på lovlig fattede flertallsvedtak både i Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune.

I tillegg har den regjeringen Frp var del av bevilget et betydelig beløp til realiseringen av dette spektakulære prosjektet. Dette har potensial i seg til å bli en av landsdelens viktigste attraksjoner, og jeg forventer faktisk at ledelsen av prosjektet bruker alle muligheter til å markedsføre det for så mange som mulig.

Derfor er det glimrende at Reidar Fuglestad og hans mannskap er på offensiven og markedsfører dette i alle mulige sammenhenger. Ikke minst overfor internasjonale gjester. Jeg ser med forventning frem til åpningen av Kunstsilo og de ringvirkningene dette vil ha for kunst og kultur, men også for et bredt spekter av næringsvirksomheter i kristiansandsområdet.

For oss som mener at kunst og kultur gir kvalitet til livet, er det topp at vi får en slik enorm samling kunstverk lett tilgjengelig i vårt fylke. Jeg gleder meg til åpningen og håper at også motstanderne av prosjektet kan forholde seg til lovlig fattede vedtak og ikke mistenkeliggjøre de som arbeider for å realisere disse på best mulig måte.

