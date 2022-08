I Frivillighetens år, 2022, som for øvrig ble godt markert under Arendalsuka, har Solgården feiret sitt 50 års jubileum.

Solgården ble til takket være «Frivilligheten» som var en del av tidsånden på 1960-tallet. Bygge og skape omsorg for mennesker som ikke hadde fått del i den positive utviklingen som ellers preget samfunnet. Alle har hatt en bestemor på Solgården, sa daværende statsminister, Jens Stoltenberg, da han holdt 17. mai- talen på Solgården i 2009. Kanskje ikke helt korrekt, men feriestedet Solgården i Spania, som opprinnelig ble bygget for mennesker med utviklingshemming, var noe de fleste nordmenn hadde hørt om for 20-30 år siden. Det skyldtes ikke minst Wenche Foss. Wenche hadde selv hatt et barn med utviklingshemming, Tommeliten, som døde så altfor tidlig. Men det førte til at hun resten av livet var opptatt av forholdene for svake grupper i samfunnet. Som styremedlem i Solgården i 25 år var hun Solgårdens fremste ambassadør. I intervjuer i dagspresse og ukepresse forsøkte hun alltid å få flettet inn noen ord om Solgården.

Ideen bak byggingen av feriestedet Solgården kom fra sterkt engasjerte samfunnsaktører i omsorgen for utviklingshemmede. Tidsånden på 60-tallet ble satt på omsorgens innhold og ressurser til opplæring og fysisk aktivitet. Daværende helsedirektør Karl Evang uttrykte med tyngde «Fyll institusjonene med liv og målrettet aktivitet». Det ble et tiår med store reformer og ideen til et feriesenter i Syden våknet til liv.

Ideen ble til handling og Solgårdens pionerer handlet raskt. På mindre enn fire år hadde de etablert et andelslag, kjøpt en tomt på hele 400 mål med utsikt over Middelhavet, planlagt, finansiert og bygget et feriesenter tilrettelagt for utviklingshemmede med plass til 140 gjester. Tre «casaer» med gjesterom, kjøkken, spisesal, legebolig, bestyrerbolig og administrasjonsbygg. Med adm. dir. Harald Bastiansen i KLP som styreleder og pådriver, og Olav Kr. Strømme, prest i Domkirken i Kristiansand, daværende leder i fellesorganisasjonen «Samordningsrådet for åndsvakesaken» (Stiftelsen SOR), også kjent for å samle inn mye penger, som økonomisk støttespiller.

Men allerede fra starten var det klart at Solgården måtte brukes av andre enn bare mennesker med utviklingshemming i deler av året. Valget falt da naturlig på eldre og andre personer med bistandsbehov. Solgården økte sin gjestekapasitet fra opprinnelig 140 plasser til 220 plasser. Siden åpningen i 1972 har Solgården hatt besøk av over 140.000 gjester med behov for en trygg og god ferie i et varmere klima. I 2022 vil antall turer ha passert 1000.

I åsen ovenfor Solgården ligger «Minnekirken». Kirken er omgitt av Kong Haralds palmeskog med 1500 palmer. Sjømannskirken har hatt ansvaret for driften av kirken siden 1978. Det var starten på Sjømannskirkens Syden-arbeid. Et arbeid som nå står for den største delen av Sjømannskirkens omfattende virksomhet. Kirken er også hyppig brukt til konserter med kjente norske musikere og sangere.

Solgårdens virksomhet drives på ideell basis. Alt overskudd går tilbake til forbedring av anlegget. Ingen kan ta ut noe fortjeneste. Pandemien var krevende med lang nedstengning, men takket være god drift gjennom mange år er Solgården fremdeles gjeldfr. Eventyret «Hacienda del Sol» var tittelen på Gunnar Brekkes bok som ble skrevet til Solgårdens 30 års jubileum. «Skinnende dager» var tittelen på Eyvind Skeies bok skrevet til 40 års jubileet. Ytterligere 10 år er gått. Men Solgårdens motto: «Trygghet, trivsel og glede» gjelder fortsatt i Frivillighetens år, 2022.

