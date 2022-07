Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

De stille barna, de utagerende barna, de barna som ikke er vanskelige men som har det vanskelig. De barna med diagnoser, barna uten diagnoser og de barna som faller mellom to stoler i et voksende byråkrati. De barna som nettopp har merket klumpen i magen, de barna som allerede har søkt tryggheten under dyna og de barna som søker trøst på gale steder.

Fagarbeideren i barnehagen som nekter å tie når den ser et barn som lider, assistenten på sfo som gir det lille ekstra fordi den ser at det trengs og sosiallæreren som går utover sitt mandat fordi det ser barnet, det søker løsninger istedenfor å se hindringer.

For i ethvert barn ligger et medfødt ønske om å høre hjemme og å høre til og i ethvert barn ligger uendelige muligheter som trengs å løftes av voksne rause mennesker med kunnskap i bagasjen.

I en hverdag der papirmølla og tilfeldigheter gjerne dikterer hvilken hjelp man får og når man får det, trenger vi flere av disse menneskene. I en hverdag der køene på abup blir lenger, der trykket på hjelpetelefonene blir større og der antall barn med skolevegring øker trenger vi økt kunnskap, bedre retningslinjer og mye kortere vei til fagkyndig hjelp.

Helena Wiksaas Føreland. Foto: Kjartan Bjelland

Flere som ser, som tør å stå i vanskeligheter, som tør ta de vanskelige samtalene og stille de riktige spørsmålene.

Mer kunnskap ut i barnehagene, skolene og etatene for riktig håndtering. Felles kunnskap, felles holdninger og verdier, et samkjørt system med like retningslinjer.

Mennesker som ser det skjøre barnet og ikke fasaden, som løfter dem opp og som taler deres sak, før situasjonen blir prekær. Handling og tiltak så raskt som mulig med minst mulig avbrudd på veien.

Det koster så mye mindre å forebygge enn å reparere!

I dag sitter det slitne barn og foreldre som higer etter sommerferie fordi den gir et avbrekk fra kampen om å få barnet i barnehagen eller på skolen. Barn som får et pusterom fordi de ikke passer i formen samfunnet vil ha dem i og foreldre som nå kan bruke sin energi på å navigere seg gjennom hjelpetiltak barnet så sårt trenger. Barn som ved tilfeldigheter ikke har møtt dette ene mennesket som så dem, men som ble møtt av etater og systemer fylt av papirarbeid, nedbemanning og personalmangel. Der de bare er en av mange som skille blitt sett tidligere.

Dette er en ode til deg som ser, til deg som gir næring til gode samtaler, til deg som skaper trygghet og bygger broer og til deg som bruker stemmen din så høyt at den MÅ bli hørt!

Jeg håper du vet hvem du er...

