Det bærer en ful eim, og forkles i ordet samlokalisering.

Man skal visst bare ta seg en kaffekopp og drodle litt, så kan miljøene fusjoneres og skape et kraftsenter. Heidenreich ønsker med andre ord at institusjonen Kunsthallen Kristiansand skal flyttes og slås sammen med SKMU. For noe tull. Å ønske en av de viktigste arenaene for kunstnere i vekst bort fra sin selvstendige profil og sine fantastiske lokaler, for å lokalisere den med et galleri som blir fokusert mot etablerte og anerkjente kunstnere med en mye mer kommersiell profil, blir ødeleggende for begge.

Vi trenger de små, og vi trenger de mellomstore, som breddeidretten er livsgrunnlaget for eliteidretten, for å bruke en retorikk Heidenreich forstår seg på. Vi flytter ikke Fløy til Sør Arena, selv om det sikkert hadde vært helt topp for Flekkerøyguttene å få en hel fotballbane å øve på når arealet blir ledig. Vi tvinger ikke alle byens religiøse organisasjoner inn i Q42 for å samlokalisere historiefortellingen og pengeinnsamlingen til de høyere makter. Dette er ikke en kommunereform, der en sammenslåing vil føre til høyere kvalitet i tjenestene under en større enhet, som med K3.

