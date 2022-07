Hva betydde statsministerposten for Støre og hvor mange kameler har han svelget og fremdeles svelger? Støre ble partileder for Ap på grunn av hans venn Stoltenbergs tilrettelegging da sistnevnte mer enn noe annet ønsket å utelukke Giske som arvtaker da han valgte å gå av. Etter at Støre hadde sittet i opposisjon i åtte år hvor Solberg var regjeringssjef, ville et valgtap i 2021 vært et ‘over og ut’ for Støre. Nå fikk ikke Støre den samarbeidsregjering han ønsket seg med SV og Sp, det sørget maktpartiet Sp og Vedum for.

Viktigst av alt for Sp er makt og posisjoner.

Makt er langt viktigere enn politikk for dette partiet.

Og de er dyktige til å bruke sine maktposisjoner, hvilket viste seg under forhandlingene i Hurdal hvor de dyttet SV ut av regjeringsprosessen og overtok den selv.

Forsto ikke Støre dette? Er det egentlig slik at hans uvanlige bakgrunn, med akademisk eliteuniversitetsutdannelse og sitt intellekt ikke kjenner igjen ‘lusa på ganga’ i Vedum & co sitt eldgamle maktspill: splitt og hersk?

De siste tragiske håndteringer av kontroversene hva gjelder kommuneoppløsning/folkeavstemming i Søgne/Songdalen kan ikke forstås på annen måte enn at Støre heller ikke evner å se konsekvenser av løftebrudd og manglende kommunikasjon overfor sitt eget lokalparti, noe som gjør ham så uegnet i statsministerrollen for Arbeiderpartiet.

Det vi har sett i løpet av de månedene vi har hatt denne regjeringen Støre egentlig ikke ville ha, er at Sp har etablert seg som den sterke part som bruker alle de knep de har til å presse Ap, og de lykkes.

Når Støre skjønte han ikke kunne unngå å komme til Kristiansand etter innstendig oppfordring fra sitt eget lokallag, var et av de viktigste spørsmålene lokallaget ville ha svar på følgende: finnes en såkalt hemmelig «b-protokoll» fra forhandlingene på Hurdal hvor hva som ville skje i Kristiansand allerede var avklart i fjor høst. Støre avviste totalt at det slikt dokument fantes.

Med under pressekonferansen utenfor statsministerboligen den 24. juni bekrefter Støre følgende: «Dette er noen forståelser i en sånn forhandlingsprosess, hvor du er inne på politikkområder, som gir noen føringer fremover» opplyser Støre.

Støre ser mer og mer ut som en juniorpartner i regjeringen, og han har på ingen måte den autoritet og lederegenskaper en statsminister må ha.

