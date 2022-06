Ja, og selvsagt ei krabbeklo eller to. Det er hva søgnefolket kan forvente, dersom man kutter strengen til Kristiansand. Vel å merke ifølge enkelte av bygdas gudsbenådede besserwissere. Ingen nevnt, ingen glemt.

Jeg har selv bodd i gamle Søgne, og uten betenkning må jeg si det er et vakkert sted. Veldig! Faktum er at selv om Søgne nå (og kanskje for fremtiden) er en del av Kristiansand kommune, vil Søgne for evig være Søgne. Tror noen at bygda skal flyttes inn til Kvadraturen? I så fall kan alle beroliges med at før det skjer, må månen dette ned i hue på deg.

