Blir det krig i Agder?

Man bør bekjempe og feie ut de udemokratiske politikerne i Søgne og Songdalen som tross et klart Nei blant innbyggerne i folkeavstemmingen mot sammenslåing med Kristiansand i dyp forakt ignorerte folkets klare mening og allikevel stemte for sammenslåing med Kristiansand.

Det vil bli en ytterligere sentralisering for det har vært regjeringen og NHO-service sitt mål hele tiden slik at det kunne bli mer lønnsomt for NHO-service å tilby kommunene tjenester på kommersiell basis. Med større kommuner vil det bli færre politikere som vil kreve et større byråkrati. Det vil bli nye nndelinger av valgdistrikter som sannsynligvis vil kreve flere stemmer bak hver politiker. Det vil gjøre det vanskeligere for bygdelister og mindre partier å bli representert i lokalpolitikken, og dermed svekkes lokaldemokratiet.

Det er imidlertid det som er målet både med kommunereformen og Regionreformen. Denne sentraliseringen med kommunereformen og Regionreformen er en ønsket sterkere samordning mellom byråkratiet i kommunene, regionene, regjeringen og EU-byråkratiet for å svekke lokaldemokratiet.

Bak det hele ligger nemlig den udemokratiske TISA-avtalen som hverken de borgerlige eller Ap vil snakke om da den er rake veien til det markedsliberalistiske diktatur. TISA lar seg nemlig ikke forene med et folkelig demokrati, og da må demokratiet bort. Det er derfor god grunn for innbyggerne i Søgne og Songdalen til å starte en egen bygdeliste og gå til krig både mot sammenslåingen av Søgne, Sogndalen og Kristiansand og sammenslåingen av Agder til en region ved kommunevalget i 2019. Uteblir krigslysten kan man i fremtiden bare få valget om man vil ha Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre som Norges første diktator.