– En sak som jeg opplever som forstyrrende i denne debatten er de stadige henvisninger til at vi har kommet opp i denne situasjonen på grunn av at politikerne i forrige periode sa ja til å tillate Oasen skole å etablere seg. Første faktafeil her er at politikerne ikke gav noen tillatelse i denne saken. Deres rolle var kun rådgivende, skriver Høyres gruppeleder i Vennesla. Foto: Torbjørn Witzøe