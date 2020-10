Å styre en ny kommune…

Den manglende politiske styringen vi ser i Kristiansand skyldes at posisjonen er så bredt sammensatt at det ikke er mulig å komme frem til en tydelig og målrettet visjon for den nye kommunen, skriver Høyres gruppeleder Renate Hægeland i dette svaret på kronikken fra utvalgslederne i Kristiansand.



Skal man styre en ny kommune må det ta utgangspunkt i at man vil noe. Det forutsetter en klar visjon, tydelig mål og gjennomføringsevne. Det er trist å se at dagens politiske ledelse ikke ser de mulighetene de har til å velge retning, sette dagsorden og vise innbyggerne at de har et politisk prosjekt (FVN 17. okt.).

