Grøvan tar avstand fra hjemmefronten

Jeg minner om at mitt hovedspørsmål til Hans F. Grøvan var om han mente at den norske hjemmefrontens aksjoner under 2. verdenskrig var terrorisme eller «… en moralsk høyverdig frihetskamp, som oppfyllelse av en patriotisk plikt …», slik den norske Londonregjeringen ga uttrykk for?