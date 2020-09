Stor-Kristiansand

Kommunesammanslåing 2. Dette blir ein føljetong. Det dukker stadig opp nye «forbetringar» for innbyggjarane.

Det siste nå er at eldreomsorgen i dei tre kommunane skal «harmoniserast».

Det tyder ganske enkelt å ta frå Søgne og Songdalen, og gje til storkommunen.

Ingen skal ha det betre enn dei som bur i gamle Kristiansand!

Eg har sagt det før, og eg seier det igjen: Eldreomsorga i Songdalen og Søgne, før sammanslåinga, var god. Svært god. Det var ho ikkje i gamle Kristiansand.

Dei hadde heilt andre standarder og pleiefaktorar i eldreomsorgen, enn dei kommunane som nå er innlemma i Kristiansand.

Underteikna er godt kjent i Songdalen, fødd og oppvaksen i Finsland. Søgne kjenner eg og, fordi eg har slekt og venner der. Veldig mange innbyggjarar her var svært ueinig i sammanslåinga, men valde å halde seg i ro for å se korleis det gjekk. Nå har dei sett det, og frustrasjonen er stor. Det har nemleg gått akkurat slik som mange var redde for.

Både for politikarar og administrasjon er det ubehageleg å komme med alle dei nye «tiltaka». Ja, så flaut er det at administrasjonen køyrer sitt eige løp, utan å involvere politikarane. Men nå måtte dei ut med det (Fvn 4. september).

Det blir stadig vanskeligare for Camilla Dunsæd, og resten av administrasjonen, å komme med forslag til endringar av tenestetilbodet i dei to mindre kommunane.

Etter sist kommuneval i stor-Kristiansand vart det diverre eit lite styringsdyktig kommunestyre som fekk makta. Nå ser ein resultatet av det også.

Forslaget om å nedbemanne, og flytte sonekontoret for heimetenestane frå Nodeland til Tangvall, vekkjer harme i Songdalen.

Og det er berre ein del av «harmoniseringa».

Det er alltid utkantane det går utover. For å sitere ein finslending: «Eg vil heller vere fattig i ein liten kommune enn i ein stor.»

