USA, EU og Norge fortsetter bare med å utvide sanksjonene mot Russland på alle områder for det man hevder er en folkerettsstridig angrepskrig fra Russlands side mot Ukraina.

Med alle sine folkerettsstridige kriger med millioner av uskyldige døde, ødelagte samfunn og bruk av masseødeleggelsesvåpen burde USA og Nato holde sin munn lukket med syv segl. USA, Nato og vestlig presse driver med løgn og dobbelmoralsk hykleri i Ukraina-krigen.

Denne krigen var fremprovosert og ønsket av USA og Nato da de ikke hadde noe ønske om å diskutere Russlands sikkerhetsbekymringer med Russland for å forhindre krigen. Derek Chollet, rådgiveren til utenriksminister Anthony Blinken, ville snakke om alt mulig annet enn det russerne var opptatt av.

Han og administrasjonen spilte bevisst dum og uvitende , og det var han kanskje også? I så fall måtte Lavrov oppleve at han hadde en «God dag mann økseskaft»- diskusjon med den amerikanske administrasjonen.

Putin kunne selvfølgelig ikke godta at Ukraina ble medlem av Nato, og oppleve amerikanske baser med atomvåpen tett opp til Russlands grenser, og måtte handle. Det militær-industrielle kompleks og Nato med krigshisseren Stoltenberg gned seg nå i hendene, for nå fikk de den krigen de ønsket for å svekke Russland politisk, militært og økonomisk.

Denne krigen kan ikke Putin tape av sikkerhetsmessige årsaker. Putin vil nå sine mål i Donbas før han eventuelt angriper Kharkiv og deretter tar for seg hele området i Sør-Ukraina og Odesa og stenger Ukraina ute fra adgangen til Svartehavet. Putin vil ikke gå lenger enn til Transnistria hvis ikke Vesten også begynner å blande seg inn i Moldova. Når nå USA og Vesten derav Norge sender inn mer og mer tyngre våpen til Ukraina, vil Putin se seg tvunget til å bruke mer av Russlands nyeste og mest effektive og moderne våpen. Det vil eskalere krigen og ukrainerne vil bli taperne, men det offeret ser det ut til at vesten vil at ukrainerne skal tåle.

Sanksjonene har som mål å støtte opp om USAs ønske om verdensherredømme, og da er ingen lidelse eller offer for lite. Det at levekostnadene i de vestlige land for den vanlige borger blir ekstremt høye og urimelige å bære, og at folk i andre land avhengig av russisk og ukrainsk korn sulter, ser ikke ut til å bry våre politikere overhodet. Målet er å opprettholde sanksjonene, utvide krigen og svekke Russland. EU, Norge og Zelensky må erkjenne at man må løsrive seg fra USAs politikk, og gå inn for en seriøs forhandlingsløsning med Putin der USA holdes utenfor hvis Zelensky skal komme noenlunde helberget ut av denne krigen, men da må også alle våpenleveranser stoppe opp.

