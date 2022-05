Han har vært en skam for bystyret, og at han har fått være med så lenge er helt ufattelig for meg. Men demokratiets svakhet er vel at man ikke kan sparke ut personer som er valgt av folket.

Nå mener vel endelig Vidar Kleppe & Co at de har fått mer enn nok av utspillene hans. De har utnyttet hans glimrende penn, for det har han, til det maksimale, og det ikke er mer å hente.

Ser jo også at det blåser omkring Makvan Kasheikal, og også han har vel fått maks ut av sitt politiske talent, spesielt hvis han får med seg en million. Forstå det den som kan.

Forhåpentligvis rakner hele greia. De har greid å gjøre den politiske arenaen til ei useriøs suppe uten sidestykke, og på mange måter gjort kommunestyret totalt handlingslammet.

Så får vi se om far sjøl, Vidar Kleppe, bygger videre på restene, eller om han etablerer enda et nytt parti. Han har vært dyktig til en ting, nemlig å skaffe seg et solid levebrød ved å «tale den lille manns sak» i mer eller mindre hele sitt arbeidsliv.

Kanskje hans fans snart burde si at nok er nok...

