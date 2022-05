Kjente for hvem? Sannsynligvis for den minimale del av våre innbyggere som er interesserte i denne sporten. Likevel ble det før rittet slått opp som en verdenssensasjon som skulle komme også til vår landsdel. Sikkert gøy for de få som er «fan» av denne sporten, mens flesteparten av innbyggerne ikke bryr seg om hele arrangementet. Vi som tilhører denne grupperingen finner det ansvarsløst å stenge veier og gater i aktuelle tidsrom. Dermed blir vi i en periode fratatt en rettighet vi alle har til å kunne bevege oss fritt, og da hovedsakelig med tanke på bil eller annet kjøretøy.

Arrangementet her sør er godkjent og promotert av de kommunale myndigheter. Helt utrolig etter mine vurderinger. La oss si at Kristiansand kommune har rundt 110.000 innbyggere. Si at 3 prosent av disse er interessert i sykkelritt generelt, og at «Tour of Norway» skulle komme til landsdelen. Det utgjør 3300 interesserte, og så skrives det om at tusenvis sto langs veier og gater og heiet på disse fartsfantomene på sykkel. Jeg sier bare: «De’ æ’ lov å bruge hauet».

