Jeg ser at avdelingssjefen for ARA ikke er enig i fritt fall for ARA.

Det står videre at det er 73 døgnplasser ved rusbehandlingen på ARA, det undrer jeg meg over. De plasser jeg har sett i min tid på ARA er de 10 plasser ved ARA basis på Kongsgård, samt at det var 10 plasser ved ARA Gyldenløvsgate. Så hvor de 73 døgnplasser i ARA rusbehandling er undrer jeg meg på. Det finnes en rus- og psykiatripost på ARA Kongsgård og en på Byglandsfjord, samt avgiftning i Arendal og Kristiansand.

Det er ikke det jeg snakker om i min kritikk av ARA. Jeg omtaler de plasser hvor man driver aktiv rusbehandling, og der er det nå bare 10 plasser igjen i døgnbehandling i Kristiansand. De 10 plassene som skulle gi pasienten bedre muligheter for å lykkes, samt å spare pårørende for belastninger ved å få uferdige behandlede pasienter hjem, de er nå borte. Derfor min kritikk.

I tilsvaret fra Frode Dunsæd høres det ut som kommunene er klare til å ta sitt ansvar. De tilbakemeldinger jeg får og finner hos kommunene så er ikke det tilfelle. At det er føringer fra regjering og tanker om rusbehandling 20 år frem i tid er også en underlig begrunnelse. Når det gjelder videreutvikling av 12 trinns behandling, kan jeg fortelle at det er ødeleggelse av den behandling som har fungert i 87 år rundt om i verden og har gitt et nytt liv til millioner av mennesker i hele verden. Det er det de prøver å lage noe nytt av, skremmende, tenker jeg. Når det gjelde pårørende er det riktig at det finnes et tilbud på ARA for dem, og det er bra, problemet er bare at dette er alt for lite og når alt for få pårørende. Ved nedleggelse av Gyldenløvsgate, ble ikke pårørende-perspektivet tatt med i avgjørelsene. Og igjen vil jeg minne om at ved samtaler i 12-trinns-nettverket i Norge ble det gitt klare meldinger på at dette ikke var bra, rusbehandling trenger tid.

Det blir videre snakket om ARA FACT og det er også et tilbud, men det er et tilbud til de mennesker som i mine øyne samfunnet har «gitt opp». De får besøk og samtaler samt medisiner og lignende av personell som oppsøker dem i hjemmet, det er ikke rusbehandling, det er ingen krav til rusfrihet, det er hjelp til å klare hverdagen, og det er jo flott i seg selv, men de kunne fått mye mer hjelp om det hadde vært gode nok tilbud i rusomsorgen, så også her svikter det. Det er altfor lite penger og satsing på rusomsorg, samt at det på samme tid kreves for lite av den som lider av denne sykdommen. Her er mye som kan og bør bli bedre.

