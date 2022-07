2 øre i nord og over 4 kr kroner per kilowattime her.

Da Høyre og Frp i 2018 ville inn i Acer, fikk de medhold av Ap og MDG . Terje Søviknes ( olje- og energiminister i 2018) uttaler til NRK «det finnes ikke hold i påstandene om at vi gir bort norske kraftressurser eller kontroll, eller at strømprisene vil stige med en tilslutning til Acer».

Partiene SV, KRF, Rødt og Senterpartiet ville utsette avstemningen om Norge skulle tilslutte seg til EUs 3. energipakke.

Så nå sitter vi sørlendinger med en sinnssyk høy strømregning! Og vi straffes for utenlandskabelen. En annen ting jeg underes over, er de miljømessige sidene ved dette. Kraftselskapene tømte ned Hovannet (bildet) i Åraksbø i Setesdal i fjor. Et vann som er full av knallrød fjellørret. De spiser normalt der oppe små krepsdyr. Nå er det så lite vann at ørreten sliter i 10 cm vann. Som blir alt for varmt. Og har begynt å hoppe etter mygg. Mister de tilgang til krepsdyr, blir kjøttet hvitt. Og det kan virke som krepsdyrene er borte.

Dette er i min verden miljøkriminalitet. Kraftselskapene bør ta ansvar for levende vesener i vannene.

