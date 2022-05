Etter at Nancy Veronica Brennevann Solbakken klarte «kunststykket» å kalle regnbueflagget for «pedo-flagg», har vi sett at partiledelsen tar avstand; hva betyr egentlig det? Utspillet fra Solbakken var i seg selv en demonstrasjon på hvordan man diskvalifiserer seg fra ordskiftet og burde diskvalifisere seg fra ansvarsverv og politikk. Det er hatretorikk fordekt som religion, og reaksjonen fra partiets ledelse var regelrett feig.

Jeg tar avstand fra begge to, både Solbakken og PDK-ledelsen. Ved å ta avstand, stiller jeg meg på trygg distanse, så jeg ikke trenger høre på kritikken mot dem, eller anerkjenne den som kritikk mot meg selv gjennom vår forbindelse som mennesker og borgere av samme samfunn. Det er tenkelig det feigeste jeg kan klare å gjøre, å unngå å ta et reelt standpunkt. Realiteten av Solbakkens ord er fordømmende, og de burde tenkelig blitt møtt med nettopp samme reaksjon av partiledelsen; fordømmelse.

Noen vil argumentere at Solbakkens syn er rotfestet i et kristent verdigrunnlag, men for meg virker det som at noen trenger en innføring i både kristendom og hva det vil si å ha verdier. Et flagg som representerer mangfold er liksom en støtteerklæring til pedofili, om vi skal tro Solbakken. Det finnes omtrent like lite logikk der, som at man holder alle kristne, inkludert Solbakken, ansvarlig for kristendommens mer eller mindre organiserte praksis med å dysse ned og skjule pedofiliskandaler innen egne rekker, selv om det er den katolske kirke spesifikt som beskytter overgripere i størst grad.

Tør PDK og Solbakken gå i rette med den katolske kirke for sin manglende håndtering av pedofiliskandaler i organisasjonen? Det tviler jeg på. Da er det tilsynelatende mye viktigere å kritisere hotellkjeder som signaliserer at de støtter mangfold ved å tone flagg i en annonse. Man må for all del aldri rydde i egne rekker, eller tankerekker.

Innlegget er forkortet.

