1. Når bjerkeløvet er halvstort.

2. Når bregnene ruller ut bladene sine.

Enkelte år kan det hende at det kommer frost etter 17. mai. Det kan skje når vi får vind fra nord eller nordøst, over flere dager.

Du kan hindre at planter fryser hvis du, om kvelden, bruser godt med lunkent vann på både planter og jorda, der plantene står.

Til jordbær og poteter kan du bruke vannspreder om kvelden, ved fare for frost. Når det gjelder frukttrær, kan det bruses over med vann et par ganger i løpet av natten, for å forhindre at blomsten fryser.

