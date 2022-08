Vår ordfører sier videre at han har tro på at det vil komme tiltak som spesielt retter seg mot næringslivet raskt.

Så langt høres dette bra ut. Men dessverre, leser en nedover og ser hva olje- og energiministeren sier etter møtet til NTB, så sier han at det ikke vil komme nye tiltak nå! Så det var den forsikringen!

Videre sier han at når det gjelder det store bildet, så tar de gjennomtenkte og kloke valg og følger sitasjonen nøye. Noen som har hørt dette før? Så så mye er en forsikring verd.

Videre sier han at regjeringen vil gå inn med tiltak, også for næringslivet, når de mener det er behov for det. Og det sier han regjeringen vil vurdere fortløpende. Noen som har hørt dette før?

De må snart vurdere seg i hjel, noe de har gjort i månedsvis. Lurer på når vurderingene er ferdige og når de gjør noe?

Videre kom det frem noe interessant i VG hvor ordføreren i Gjesdal sier at han opplevde møtet slik at et samlet ordførerkorps sier seg fornøyd med de støtteordninger som er etablert bl.a. for husholdningene. I og med at det nå er kommune- og fylkestingsvalg ville det vært greit å vite om vår ordfører Skisland og Arbeiderpartiet i Kristiansand mener det samme som ordføreren i Gjesdal. Et enkelt spørsmål som kun krever et enkelt svar. (Dvs ikke det svaret som går går igjen hver gang vi snakker om støtteordninger: vi følger situasjonen nøye.) Jeg synes dette er et spørsmål velgerne har krav på å få et svar på.

