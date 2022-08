De senere år er satsingen kronet med stadig mer publikumsbesøk – og vi er i dag Sørlandets nest største turistattraksjon, kun slått av Dyreparken i Kristiansand. Likevel er vi nå blitt usikre på om det er noen grunn til å fortsette å utvikle dette eventyret som vår far i sin tid grunnla. Årsaken er at vi har fått en «ansiktsløs motstander» som ødelegger for videre utvikling. Denne motstanden er representert ved et av landets største og mektigste energikonsern: Agder Energi.

I praksis har Mineralparken fått full byggestopp de siste årene på grunn av faren for oversvømmelser. I sin tid ble området tilrettelagt av kommunen for å skape en levende attraksjon, men nå er det altså innført forbud mot å utvikle anlegget som planlagt. Tomten ble kjøpt og tilrettelagt for over 30 år siden, men de senere år har vannstanden økt som følge av nye reguleringstiltak i Otra-vassdraget. Konsekvensen er at vi er blitt rammet av en rekke umotiverte og uforutsigbare oversvømmelser.

I sommer har vi valgt å begå sivil ulydighet på Mineralparkens grunn.

Årsaken til oversvømmelsene er, etter vår klare oppfatning, at Agder Energi tapper mer vann inn i Kilefjorden enn det som er tillatt etter deres konsesjon. Dette gjøres for å holde høy nok vannføring til å drive kraftverkene sine på høyere kapasitet og dermed øke egen inntjening. Vi har lenge forsøkt å få plassert ansvaret og få kraftselskapet til å ta ansvar. Men dette viser seg som en ualminnelig krevende oppgave.

Alle vi støter på i denne saken gjemmer seg bak hverandre. Enten det er bak gamle avtaleverk, uklarheter, mangel på internt ansvar – eller på uriktig tallgrunnlag. Og ikke minst så bruker man det som den «usynlige gjengen» i kraftverket har aller mest av (i dobbelt forstand): De bruker sin sterke kraft som mektig, kapitalsterk og innflytelsesrik.

Faktum er at vi nå kan dokumentere at Agder Energi kjører over høyeste tillatte vannstand (HRV) i 50-70 prosent av året. Altså en vannføring som er helt i brudd med regelverket de skal følge. Dette dokumenteres nå av SINTEF i arbeidet med en omfattende rapport. Rapporten har fått Agder Energi til å rykke ut og motstride tallgrunnlaget. De «kjenner seg ikke igjen», som det heter … Egentlig helt fantastisk frekt, når det de facto er deres egne tall som er benyttet. Dersom disse tallene er feil – da har i så fall Agder Energi oppgitt falske tall i en rekke rettssaker de siste årene. Når SINTEF ber om å få de evt. korrekte tallene fra kraftselskapets eksperter, treneres dette (noe som er regelstridig). Etter vårt skjønn er dette manipulering og tåkelegging som kun benyttes i land vi nødig vil sammenligne oss med …

Det er få – om noen – som tør «å legge seg ut med» kraftverket. Dette er blitt et farlig samfunnsproblem og en demokratisk utfordring. Men min familie har ikke lenger noe valg. Om Mineralparken skal ha en fremtid så må vi bare slåss. Alternativet er å kaste kortene og legge ned vår families livsverk.

I sommer har vi valgt å begå sivil ulydighet på Mineralparkens grunn. På tross av byggeforbud, har vi satt opp en ny kiosk i strandkanten. På grunn av de stadige oversvømmelsene (som forårsakes av for høy vannføring), kan ikke kommunen gi oss tillatelse til å sette opp nye byggverk nær vannet. Selv om de gjerne ønsker det. Hele parken vår ligger imidlertid ved vannet, dermed er vi bastet og bundet på alle tenkelige vis.

Kommunen sier de både ønsker og støtter mer utvikling og drift. Med våre høye besøkstall og strategiske beliggenhet er vi en pådriver for økt turisme for både Evje- og Hornnes, Agder og ikke minst som pådriver for turiststrømmen opp Setesdal. I tillegg er vi blitt en anselig ungdomsarbeidsgiver, med mer enn 55 sesongårsverk.

Vi tok derfor sjansen i sommer – og brøt kommunens byggeforbud. Primært for å sette galskapen på dagsorden, men også for å røyke ut hvor de ulike partene står. Vi har fortsatt håp om at kommunen vil støtte oss, slik at Agder Energi må ta ansvar.

Slik saken står nå, blir både Evje og Hornnes kommune, våre naboer rundt Kilefjorden og vi i Mineralparken sittende med både svarteper og tapte inntekter. Vi blir alle gjort til handlingslammede idioter i et uverdig spill. Vinneren er den ansiktsløse makten (kraften) i Agder Energi.

For oss er dette blitt en kamp om rettferdighet. For oss er det også en kamp om vår farsarv. Vi liker ikke å gi oss uten kamp. Alle kan forstå at det er forferdelig å ha så store verdier stående på et sted som Agder Energi kan oversvømme etter eget forgodtbefinnende.

Styrets medlemmer og konsernsjefen i Agder Energi har så langt ikke tatt ansvar og grepet inn i denne saken. Nå forventer vi at disse kommer på banen. De har et personlig ansvar for å se til at konsernet ikke opererer som en lovløs aktør som velter konsekvensene av sine konsesjonsbrudd over på andre, uskyldige aktører langs Otra.

