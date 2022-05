Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Prosjektet «Matregion Agder» skal øke bevissthet, kunnskap og kompetanse om mat, matkultur og matressurser på Agder, slik at det skaper positivt, inkluderende engasjement, styrker tilhørighet og øker muligheten for lokal verdiskaping.

Grunnlaget for slik verdiskaping er en landbruksnæring og en næringsmiddelindustri med lønnsomhet og framtidsoptimisme.

I agderlandbruket, som i resten av landet, gjør stillstand i inntekt over flere år og en enorm kostnadsvekst at mange bønder står ved en korsvei. Når kostnadene er større enn inntektene og all buffer er brukt opp, vil matproduksjonen stoppe av seg selv.

Dette er også krevende for videreforedlingsindustrien; meierier, slakterier, iskremfabrikker osv. Næringsmiddelindustrien er landets største fastlandsindustri.

Nå står vi foran det viktigste jordbruksoppgjøret på flere tiår. Vi ser at mange nå har meldt inn dyra sine til slakt, og vi vet at det er mange som ikke har råd til å gjødsle jorda si skikkelig. Det betyr mindre avling til vinterfôr, og at enda flere dyr må slaktes i løpet av vinteren som kommer. Dette vil igjen medføre redusert produksjon av blant annet melk og kjøtt, og matimporten må øke.

Dette står i sterk kontrast til en situasjon med krig i Europas kornkammer. I tillegg er Russland en stor aktør i verdens produksjon av kunstgjødsel. Å øke egen matproduksjon er helt vesentlig. Det er kortsiktig og ikke etisk forsvarlig å basere mattilgangen til oss selv på å kjøpe den ut av hendene på dem som har både mindre penger og mindre mat.

Å løfte inntekten i landbruket og stimulere til økt norsk matproduksjon er å investere i samfunnsberedskap og varige arbeidsplasser. Det er solidaritet med folk som trenger matjorda si til å brødfø seg selv. Derfor står vi sammen om et krav om at regjeringen må levere på løftene i Hurdalsplattformen. Inntektene i jordbruket må løftes opp på samme nivå som resten av samfunnet.

