Jeg ser at Sp-representanter sentralt ikke forstår Kristiansand sin reaksjon på folkeavstemming vedrørende oppløsning av storkommunen.

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

De fremholder at dette ikke kan være noen overraskelse, se valgløftene fra Sp.

Men ser vi bort fra det og ser på hva som har skjedd, så kan kanskje visse politikere tro at vi sørlendinger både er «flade i hauet og dumme», men stokk dumme er vi ikke.

Når den såkalte Hurdalsplattformen ble laget av Ap og Sp, hadde begge disse partiene alle opplysninger om hvordan sammenslåingen Søgne, Songdalen og Kristiansand hadde skjedd. Med kjennskap til alle opplysningene ble de enige om at tvangssammenslåtte kommuner kunne oppløses etter vedtak i kommunestyret. Kristiansand bystyre sa nei.

Og ikke nok med det, daværende kommunalminister Gram (Sp) skrev i en e-post til Fvn blant annet at innbyggerne har valgt sine kommunestyrer. Det er disse kommunestyrene som nå må vurdere om deling er det beste for sine innbyggere. Så langt alt vel.

Så går det en liten stund og så finner regjeringen ut at dette må vi fikse. At regjeringen fullstendig overkjører lokaldemokratiet hvor de selv har laget reglene som måtte følges, og så forandrer reglene nå de ikke får det resultatet de ønsker, gjør at en skjønner ordet politikerforakt bedre og bedre.

Så dere Sp- og Ap-politikere sentralt, ikke prøv engang å komme dere unna med de merkverdige forklaringene deres hvorfor dere overkjører Kristiansand. Og Sp, skal dere først gjennomføre et valgløfte, hadde det ikke vært bedre å gjennomføre et som kom den «vanlige mann» til gode?

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.