Det kunne derimot vært gjort mer elegant, med annerledes begrepsbruk. Når vi bruker ordene straff og konsekvenser om hverandre, og lister opp de allmennpreventive, individualpreventive og normdannende systemene fra voksenretten, famler Stokkelien litt i juridisk blindhet. For det aller første gjelder ikke disse prinsippene egentlig for barn. Vi har en, etter min mening merkelig lav, strafferettslig lavalder på 15 år. Den burde vært sidestilt med den helsemessige myndighetsalderen, og seksuelle lavalderen til 16 år. I samme slengen kunne de fått stemmerett også.

Jeg hadde selv en turbulent oppvekst med mye flytting, uroligheter hjemme og tilhørende utagering på skolen. Det hjalp ikke meg å bli utvist, det hjalp ikke meg å bli tatt ut av klassen i dager, uker eller en gang et halvt år. Bli byttet til andre klasser, og i sum ende opp med å bli utpekt av lærere og skoleledere som bakgrunnen og den skyldige i alle konflikter etterhvert. I stedet bygde det opp i et utenforskap som allerede var sådd.

Det å bruke disse strafferettslige begrepene, som jeg etter hvert kjenner godt etter mitt engasjement i rusreformsaken, og tilhørende emner, vil ikke føre noe som helst godt med seg. Hvis vi bare blir enige om å legge den begrepsbruken i skuffen, så kan vi starte:

Stokkelien har helt rett i at utagering må møtes med noe. Det må skje noe på skolen, for den eleven som tydeligvis sliter. Jeg har ingen utstrakt pedagogisk erfaring, men jobbet noen år på SFO og tidvis som skoleassistent. Jeg jobbet ikke så mye med de eldre barna, men jeg kjente jo de eldste fra de var små, når jeg hadde vært der en stund.

De som var utsatt for «negativ pedagogikk» i form av straff og konsekvenser, var etter min oppfatning styrket i sitt utenforskap, jo eldre de ble jo mer allerede på barneskolen.

Begrepet en burde bruke i denne anledning er oppfølging.

Når et barn utagerer på denne måten, trenger det barnet oppfølging for å korrigere adferden, ikke konsekvenser som ytterligere forsterker utenforskap og skaper stigma. Oppfølging kan være mye forskjellig. Konflikthåndteringskurs for enkelte av elevene med sosiallæreren, eksempelvis.

Når en bruker eksempler fra hverdagen slik Stokkelien gjør, så er mitt svar på direkten at det er feil av oppvekstsektoren å sende den ene læreren på konflikthåndteringskurs. Det burde alle lærere gå på, og alle assistenter, miljøarbeidere, helsesykepleiere og skoleledere. Regelmessig. Vaktmesterne, som i hvert fall i min tid både som elev og arbeider ble brukt som en slags «nødassistent», kan sikkert få være med på kurs de også.

Jeg avslutter med å gjenta fra ett av kommentarfeltene i denne saken. At jeg er glad, og lettet, over at oppvekstdirektøren er tydelig på at straff og konsekvenser er et forbigått kapitel i pedagogisk sammenheng. Oppfølging i skolen, får vi derimot håpe at Stokkelien, sammen med sine kolleger i bystyret, sørger for at blir høyt prioritert når det store overskuddet fra energiprisbonansaen skal fordeles neste gang.

