Jeg har full forståelse for at Nye Veier må sette foten ned pga. kostnadsøkninger. Men ser / vet at når det gjelder ringveien, så gjøres det klart på vestsiden frem til tunellåpning. På østsiden er bygget til Monter allerede fraflyttet.

Siden bråstoppet skyldes kostnadsøkninger på stål og betong, lurer jeg på om en kunne starte med sprengningsarbeidene i påvente av at prisene på betong og stål normaliseres! Håper regjeringen bevilger det ekstra som kreves, vi snakker kanskje om en halv dags inntekter fra Nordsjøen.

