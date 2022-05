Kanskje vil mange hevde at uttalelsen var et ord i rette tid. Ja, for hadde ikke SIAN hatt sine islam-fiendtlige markeringer, ville ikke muslimer ha kommet med voldsangrepene sine. Samfunnet hadde blitt spart for millioner som politiet nå må bruke til vakthold.

Vi krenker religiøse følelser og tanker, mener bystyret.

Ovenikjøpet er SIAN-medlemmer så rå at vi setter fyr på muslimenes «hellige» prinsipp- og arbeidsprogram, Koranen. Det betyr null og niks at her er 109 vers med oppfordring til vold og drap av ikke-muslimer. 527 vers handler om intoleranse og kamp mot de «vantro» og 500 passasjer handler om hvordan muslimer skal organisere den islamske samfunnsmodellen. Koranen er preget av fascistisk barbari – på linje med Hitlers

«Mein kampf». Islam er i strid med vestlige verdier. Muslimer danser i gatene etter vellykkede islamske terror-angrep.

Bystyrets medlemmer skulle tatt seg en tur til Pakistan og besøkt de som sitter på rekke og rad og venter på dødsstraff fordi de har fornærmet «profeten». For øvrig har bystyret helt rett – det er ikke noe problem med muslimer bare SIAN tier stille. Det er ikke de voldelige og fanatiske muslimene, som nå angriper også politiet, som det er noe galt med! Nei det er SIAN som er årsak til ufreden.

Bystyret bør gå videre med sin eventyrfortelling og opplyse den oppvoksende slekt om at vi hadde blitt spart for den 2. verdenskrig dersom Frankrike og Tyskland ikke hadde erklært krig mot Hitler. Videre kunne byens folkevalgte fortalt at det hadde ikke blitt noen krig i Ukraina dersom innbyggerne der ikke hadde tatt til våpen.

Bystyrets medlemmer sier i klartekst at SIAN-medlemmer må forstå at når de

deltar i en anti-islamsk markering setter de egen helse på spill – fordi det er naturlig at muslimer går til voldsutøvelse i slike situasjoner. Muhammeds brutale soldater tar nok uttalelsen fra bystyret som en hyggelig oppmuntring.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.