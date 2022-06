For noen dager siden publiserte Fædrelandsvennen et leserinnlegg jeg hadde skrevet om blant annet skolepolitikk. I leserinnlegget hevdet jeg at rektor ved Langenes skole hadde skrevet noe om dette temaet i Fvn. Det var en alvorlig feil fra min side, og jeg beklager sterkt. Jeg feilkoblet to tidligere oppslag i Fvn. Ingen liker å få seg tillagt noe en ikke har gjort.

