Palmesus avlyste festivalen i 2020 og tok et utbytte på 3,5 mill. Med frekkhetens nådegave søkte de samme år om koronastøtte på 35 mill., for en avlyst festival!

De fikk støtten redusert til 27 mill. De har også søkt om flere millioner for en ikke avholdt i festival i 2021, uten av de vil fortelle hvor mye de har søkt om.

Nå kaller Palmesus-sjefen politikerne nedsnødde fordi de er så frekke å nevne at en husleie på 890.000 kanskje er i minste laget.

Dette er altså et privateid, ultrakapitalistisk prosjekt som håver inn 10-talls av millioner. Selvsagt ønsker eierne å tjene så mye som mulig – og betale så lite som mulig. For å spare noen kroner bruker festivalsjefen nå ufine metoder i et forsøk på å snakke ned politikerne.

Vi er alle enige om at dette har en verdi for byen. Men til hvilken pris?

Festivalsjefen glemmer å nevne at de legger beslag på byens indrefilet, midt i den korte perioden hvor befolkningen har stor glede av stranden. Vi stenges ute fra vår egen strand i lang tid.

Har politikerne beregnet verdien av dette?

Hvis man tenker seg at 5000 personer besøker stranden hver deg og regner en lav verdi på kr. 200,- per person, gir dette et velferdstap på 14 mill. for byens innbyggere.

En pris på 890.000 er uakseptabelt lavt. Enten må prisen opp slik at det minimum dekker velferdstapet, eller så bør festivalen flyttes til Odderøya.

Alt annet vil være å fylle millionærenes lommer på bekostning av byens befolkning.

Først da kan man snakke om nedsnødde politikere.

