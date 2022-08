Jeg er daglig bruker av veistubben fra Sødal og ned til Påskebjerg, enten som fotgjenger med stokk eller som syklist på min 3-hjulsykkel, så jeg bør være kvalifisert til å uttale meg. Etter en lang kamp mot vei- og skiltmyndigheter, ble vi hørt, og fartsgrensen ble satt ned til 50 km/t. I tillegg ble det etablert 5 (relativt flate) fartsdumper, samt skiltet med fartsgrense, og info om gående og syklende.

Bilistene, det være seg busser, tungtransport eller personbiler, oppfører seg eksemplarisk. Jeg står ikke med radar eller laser, men våger likevel å påstå at farten er betydelig redusert i området, jeg tror faktisk de aller fleste holder fartsgrensa. I tillegg tar de aller fleste hensyn. Når jeg blir forbikjørt av en bil, så legger de seg langt over i motsatt kjørefelt, og hvis man møter en bil samtidig som man blir tatt igjen, venter bilistene stort sett med å passere meg til banen er fri.

Jeg er faktisk imponert over lojaliteten i forhold til oss myke trafikanter og skiltingen. En og annen har selvfølgelig "dårlig tid", men sånn vil det alltid være. Til dere vil jeg bare si at man sparer ca 10 sekunder hvis man gasser på, og det er det vel ikke verd...

I tillegg ser jeg aldri barn gå eller sykle dette strekket, så jeg antar at foreldrene klarer å transportere dem på annet vis. Dette skal jeg ikke uttale meg om.

Jeg håper og tror at denne reduserte fartsgrensen disse ca 500 meterne beholdes etter at gang- og sykkelvegen blir åpnet til høsten, og at fartsdumpene beholdes. Det er bl a et busstopp midt på strekket, hvor ikke det er fotgjengerovergang. Men det blir sikkert lange runder med de samme myndighetene for å få dette på plass. Den tid, den sorg.

Så spør jeg meg hvorfor det skulle ta så lang tid for vegvesen og skiltmyndigheter å få orden på dette. Jeg finner intet fornuftig svar...

