Til og med statsministeren har gått ut og bedt muslimske organisasjoner og moskeer ta aktivt del i arbeidet med å støtte homofiles rett til et likeverdig og trygt liv. Mange av de samme organisasjonene har kritisert statsministeren for å peke spesifikt på islam som en utfordring i denne sammenheng.

I en opplysende artikkel i Drammen Tidene, for en tid siden, stiller avisen spørsmål til forskjellige trossamfunn om deres syn på homofili og Pride. De mest nedslående kommentarene kommer fra de muslimske trossamfunnene i byen, berøringsangsten er påtagelig: -Jeg ønsker ikke at dere skriver om dette. -Dette vil jeg ikke kommentere uten å ha snakket med styret og imamen. -Vi har aldri hatt denne problemstillingen i moskeen vår. -Dette kan du ikke spørre om!

Det var gjennomgående motstand og uvilje mot å svare på avisens relativt enkle spørsmål. Det er ikke til å undres over at avisen ikke fikk kontakt med en eneste skeiv muslim i byen, som ønsket å stå fram.

I følge den nye trossamfunnsloven fra 2021 skal alle registrerte trossamfunn hvert år redegjøre for praksiser som gjelder ulike former for diskriminering, deriblant: «seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk». Hensikten er å sikre alleretten til fritt å kunne leve ut sin legning, og hindre at denne retten begrenses. Følges ikke loven kan støtten til gjeldende trossamfunn stoppes. Ingen muslimske trossamfunn har fått støtten stoppet, her er berøringsangsten til norske myndigheter total.

Mange norske muslimske ledere og imamer har også store sjelekvaler når de blir oppfordret til å fordømme de meget strenge straffene som homofile blir dømt til i muslimske land. Både Koranen og profeten hevder at dødsstraff for homofili er på sin plass, så hvordan kan norske muslimske ledere utfordre Allahs ord. Det er også grunnen til at 6 muslimske land har dødsstraff for homofili og de fleste andre landene har lange felgselsstraffer. Det lengste mange av de norske muslimske ledere kan strekke seg er å hevde at de lever i Norge og følger norsk lov. Det holder ikke.

Det er synd og skam at mange muslimske ledere ikke vil delta i samfunnsdebatten. Noen moskeer er dessverre i ferd med å bli lukkede parallellsamfunn. Religiøse ledere sitter på mye makt og kan forme holdningene i muslimske trossamfunn. Da er det ekstra trist at de ikke bruker denne makten til å utfordre islams forstokkede syn på homofili.

