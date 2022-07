Tronn Hansen påstår i sitt leserinnlegg «Udemokratisk, Berner?» at Facebook gruppa «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» er et udemokratisk ekkokammer som blokkerer kritiske røster og sammenligner oss med Sørlandsnyhetene. Det kan ikke stå uimotsagt.

Vi som vil ha Søgne kommune tilbake ønsker oss nettopp en åpen debatt der alle sider av tvangssammenslåingen belyses, inkludert de vi ikke er enige i.

Videre så er vårt hovedmål at det er befolkningen selv i de berørte kommunene som skal få bestemme sin tilhørighet. Det er det motsatte av å være udemokratisk og det motsatte av hva nei-gruppa Tronn Hansen er medlem i har som målsetting og praksis. De ønsker primært at saken skal trekkes tilbake fra regjeringen og sekundært at dersom det allikevel blir folkeavstemning så skal befolkningen i gamle Kristiansand også få bestemme om Søgne og Songdalen skal forbli i tvangsekteskapet. De har også blokkert mange personer som er kritiske til storkommunen i tillegg til kommentarer og innlegg på sin Facebook side. Dette kan dokumenteres. Vi på vår side har kun blokkert en person, og det er Tronn Hansen. Ikke fordi han mener Søgne bør forbli en bydel i Kristiansand, men fordi det alltid endte opp med konflikt, krangel og ukvemsord der han tok del. Kanskje Tronn Hansen bør se seg selv i speilet?

N.B.: Debattredaksjonen i Fædrelandsvennen har blitt forelagt dokumentasjon på at TH er den eneste blokkeringen av meningsmotstandere vi har.

