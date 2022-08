Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Først forbi den ene bilen, så den andre og deretter forbi enda to, før nedbremsing. Anleggsarbeid, hindring, smalere vei og alle kjøretøyene igjen samlet.

Den aggressive er igjen blant oss og vi kruser videre i fellesskap på rad og rekke. Fartssynderen, den ambisiøse, den selvhevdende, som demonstrativt gir flatt jern med forbikjøringer før svinger og bakketopper, en hardhaus, ja, den typen kasus jeg syter med å dele veibanen med.

Sikkert flere med meg med samme tanke. En forurensende aktør, som i klasse for seg fremstår som sjanseskapende forbilde. Sløsing med brennstoff, og dertil en literpris som for andre blir til fortvilelse.

Alt blir feil ved slike holdninger. Jeg har nok selv en gang vært i nærheten av sjåføren som beskrives, men endret meg etter hvert som jeg ble voksen og fikk tittel som yrkessjåfør. Jeg ønsket å bli respektert for kjørestil og holdning i trafikken og bidra til bærekraft. Kurset – «Økonomisk kjøring», var et Nettbuss-tiltak vi deltok i. Vi lærte bevissthet i trafikken, lese trafikkbildet, unngå unødige nedbremsinger og gasspådrag og holde avstand til forankjørende, samtidig som vi lot bevegelsesenergien drifte, der det var mulig. Omtanke. Deretter kom gevinsten, en mengde kroner spart for bedriften, og en adskillig mindre farlig «ekvipasje» i trafikken. Behagelig kjørestil og fornøyde kunder. Vi ble bidragsytere til klimavennlig opptreden og aktører til mindre trykk på legevakt og sykehustjenester.

Årene går. Detaljer glemt og påvirkning gjemt. Dagstur til Hovden, 44 mil og literpris på 24 kroner. Hastighet i henhold til skilting og på «bakketoppen» forbikjørt av «galningen» en’ gang. Opptur et forbruk på 0.49 liter per mil = kr 258,- Tilbaketur 0,39 liter per mil = kr 206,- Hva om jeg hadde valgt kjørestil uten omtanke?

