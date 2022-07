Vikingene var sjøfarere fra området som i dag kalles Skandinavia. I den sene jernalderen deltok vikingene i landnåm (det å tilegne seg ubebodd land), plyndring, militære ekspedisjoner og handelsvirksomhet langs kyster og elver vestover, sørover og østover i Europa.

Dagens norske vikinger har for lengst sluttet å reise land og strand rundt for å plyndre. Tvert om har de firt seilene, og vendt seg mot sitt eget folk. Hvorfor dra over bekken etter vann, har de spurt seg. Som du kanskje skjønner, sikter jeg til den nåværende regjering og vårt lokale styresett, som har pustet liv i vikingenes ånd og adferd. Det norske folk, Ola og Kari, er blitt treller.

Forskjellen mellom eliten (vikingene) og trellene er blitt ekstrem. Mens storting og regjering bevilger seg fler og fler fordeler, blir den vanlige nordmann tappet for penger og verdisaker. «Mye vil ha mer og fanden vil ha fler» er et gammelt munnhell. Her lokalt nærmer vi oss Dommens dag, unnskyld, Bommens dag. En økning på 11 nye bommer vil sette en jernring rundt Kristiansand, og bidra til at våre lokale vikinger fortsatt kan sitte med låret seil og sope inn tiende fra sine treller. Et lite håp til slutt, kommer ikke snart Robin Hood? Tidspunktet nærmer seg, sakte men sikkert!

