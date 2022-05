1.mai 1886 startet en streik i Chicago, hvor kravet fra arbeiderne var 8-timers arbeidsdag. Noen dager senere ble 4 av demonstrantene skutt og drept. Dette var en viktig del av bakgrunnen for at den internasjonale arbeiderkongressen i 1889 vedtok å ha en felles markering på dagen 1.mai. Allerede i 1890 ble det arrangert 1.mai-tog i Oslo og i Kristiansand.

132 år er gått, og mye i samfunnet er endret, men ulikhet i samfunnet, urimelige forskjeller i arbeidsvilkår og utnytting av arbeidstakere er fortsatt store utfordringer, også i vårt land og vår kommune.

De siste årenes pandemi, en stor flyktningebølge, og i tillegg den uro og uoversiktlige konsekvenser som krigen i Ukraina gir oss, gjør at vi antagelig står foran nye utfordringer. Dette vil også prege arbeidslivet i tiden fremover.

Å være i et ordnet arbeidsforhold med en anstendig lønn, er for mange av oss med på å gi mening, verdighet og stabilitet i livene våre. Selv om vi nå har lave arbeidsledighetstall, så har vi likevel mange som står utenfor arbeidslivet. Dette er en utfordring for samfunnet. Vi er ikke gode nok til å tilrettelegge for de som av ulike grunner har falt utenfor. Her har vi som samfunn og som by en viktig utfordring. Det er også bakgrunnen for kommunens prosjekt «Flere i arbeid».

Markeringen av 1.mai og våre grunnleggende verdier vil alltid være viktig, spesielt i skiftende tider.

Jeg ønsker dere alle en god 1.mai, med et ønske om at vi stadig løfter de grunnleggende verdiene om et rettferdig arbeidsliv, og hvor vi stadig bærer frem budskapet for de som ikke lett klarer å stå opp selv for egne rettigheter.

