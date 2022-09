Når du må ty til tekster som ble skrevet for flere tiår siden for å «bevise» et poeng, og i tillegg ikke tar med hva som er skrevet ned i historien om skeive mennesker eller studier fra nyere tider, så viser du kun en side av saken.

Men faktum er, at siden tidenes morgen har det vært ikke-binære og skeive mennesker i verden. Hvor mange «gode venninner» tror du egentlig var lesbiske, men som vi aldri fikk høre om? Aviser og tidsskrifter fra gammelt av pleide å beskrive kvinner slik når de valgte å ikke gifte seg med menn men heller bodde sammen med «venninnen» sin.

Og før noen kommenterer om at dette «fenomenet» med Pride først er merkbart nå, så kan jeg henvise dere til alle de som har undertrykt oss i lang tid.

Det er ikke noe sjokk at vi bor midt i bibelbeltet, og det er heller ikke et sjokk at folk tar seg nær av at det står om Skeive Sørlandsdager i lokalavisen vår, men det får da finnes grenser på hva en kan klage om.

Hva hadde skjedd om jeg hadde skrevet et avisinnlegg om hvor mye kristendommen blir dyttet inn i fjesene våre helt fra første julegudstjeneste i regi av skolene? Jo, da hadde jeg fått svar om at Norge var et kristent land lenge før min tid. Og like sant som det er, like sant er det at skeive mennesker har eksistert og fortsetter å eksistere.

Vi har blitt undertrykket i mangfoldige år fordi noen velger å tro på en gud, eller flere, og fordi de mener at alt annet er feil og ikke skal bli snakket om. Vi går ikke rundt og snakker vondt om din gud eller din tro, men en skulle jo faktisk tro (ser du hva jeg gjorde her?) at dere som snakker om kjærlighet og barmhjertighet, skulle vært litt mer aksepterende enn dette.

Elsk din nabo? Behandle andre slik du selv vil behandles? Det står ingenting i den originale Bibelen om at homofilt samvær ikke er lov. Det som stod i Bibelen før den ble oversatt av konservative menn, var at menn ikke skulle ligge med gutter. Altså, pedofili er ikke lov. Så forklar meg igjen hvordan dere, som tilsynelatende skal være Guds barn og Guds følgere, som elsker alle, kan være så hatefulle?

Jeg har absolutt ingenting imot religiøse mennesker eller deres tanker om hvordan livet og samfunnet skal være, men så fort noen ser noe de ikke liker, så skal de dytte sin tankegang på andre og si at vi har (og er) feil?

Jeg skjønner det ikke.

