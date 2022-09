GLAD – for å kunne disponere en fritidsbolig. Det er et privilegium. Som pensjonister benytter vi vår mye – nærmere halvparten av årets dager.

Men det er nå på ingen måte et billig privilegium. Uten strømstøtte vil eiendomsskatt, kommunale avgifter og strøm overskride kr 100.000 i året selv om den benyttes forholdsvis lite om vinteren. For fritidsbolig på fjellet kan beløpet fort bli det doble om den benyttes mye.

FRUSTRERT – for at en regjering ledet av Ap og med valgspråket «nå er det vanlige folks tur», ikke klarer å møte krisen i energimarkedet med ordninger som først og fremst treffer «folk flest», og samtidig i vesentlig mindre grad treffer de som har mer enn nok fra før. Dessuten savner jeg ethvert insitament til energisparing i gjeldende strømstøtteordning:

1. Først tar de seg råd til å gi en svært generøs støtte for primærboliger på inntil 5000 kWh per mnd – vel vitende om at folk flest har et forbruk på ca 1700 kWh. Hvilken gruppe av befolkningen ønsker Ap å sanke stemmer fra ved å sette maksgrensen 3 ganger så høy? Kanskje Støre kan svare?

2. Så gir de i tillegg den samme generøse støtten til sekundærboliger – vel vitende om at de aller fleste sekundærboliger fungerer som fritidsboliger. Et stort antall leiligheter i de største byene, og et stort antall eldre bolighus er blitt kjøpt eller arvet og benyttes kun som fritidsboliger. Felles for de begge er at de normalt er registrert som sekundærbolig og derfor får full strømstøtte.

Jeg tenker at en støtteordning må ha et sterkt insitament til å spare energi. Noe annet vil være uhørt og uansvarlig i dagens situasjon. En strømstøtte med maksgrense på 1700 kWh for hver av de 4 sommermånedene og 2500 de resterende månedenes vil treffer «folk flest» – med god margin. En slik enkel ordning vil også gi et sterkt insitament til å spare for de som har forbruk langt ut over «folk flest». Disse kan også lettest klare en innsparing uten at det går ut over en rimelig levestandard.

Hvis det er avgjørende for dagens regjering å ikke gi støtte for boliger benyttet som fritidsboliger, er det mye mer treffsikkert å definere fritidsbolig som et hus eller en leilighet hvor ingen er folkeregisterregistrert. Da vil hytter, leiligheter og bolighus, om de benyttes som fritidsboliger, bli behandlet likt. Om en bolig som benyttes som fritidsbolig er registrert som fritidsbolig eller som sekundærbolig er i dag svært tilfeldig, og har ikke noe å gjøre med den faktiske bruken.

Det er imidlertid et tankekors at det ikke gis strømstøtte for fritidsboliger.

Brukerne kan jo ikke være på begge steder samtidig. Ved å bo på hytta spares staten for strømstøtten for primærboligen. Takken for å bidra til denne besparelsen er å måtte betale inntil 10 kr per kWh mens en oppholder seg i fritidsboligen.

Om ikke Ap snarest finner fram til en ordning som gjør at folk flest føler seg mer sett enn de som både har store hus og fritidsboliger registrert som sekundærbolig, vil Ap ikke lenger være et parti for «folk flest». Jeg er redd de blir liggende i grøfta og slikke sine sår, mens rike eiere av store villaer og ditto skipperhus i Blindleia suser forbi på motorveiene i sine strømstøttede Porscher. Smilende hele veien med en samlet støtte for 10.000 kWh per mnd i lomma – hovedsakelig betalt av skattepenger fra «folk flest».

Jeg har i dette innlegget sagt at jeg er frustrert. Tidligere størrelser i Ap – den gangen Ap var et parti med meningers mot – ville sagt forbanna. Ble det tydeligere nå, Støre?

