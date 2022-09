Olje- og energiminister Terje Aasland viste sin totale uvitenhet om hvordan det markedsliberalistiske strømmarkedet fungerer. På den ene side sier han at det frie markedet for strøm har tjent oss bra. Samtidig legger han skylden på Putin og Ukrainakrigen for de høye strømprisene selv om strømkrisen var et faktum lenge før den 24. februar. I tillegg var det USA og Nato som bevisst provoserte frem og ønsket Ukrainakrigen.

Når Terje Aasland uttaler at vi fremdeles har en streng regulering av norsk vannkraft der det offentlige eier kraftverkene, og det er det offentlige som har kontrollen og regulerer denne bransjen i detalj, er dette bare konspirasjonsteorier og ren svada uten noe hold i virkeligheten.

Norge ga fra seg den nasjonale kontrollen over vannkraften ved å inngå ACER-avtalen støttet helhjertet opp om av Ap og Høyre. Nå er Norge blitt EUs energivasall og trell med de negative konsekvenser det vil få for norsk industri og norske forbrukere.

Det er tydelig at Ap, Høyre, Venstre og MDG trenger et grundig opplæringskurs i hvordan dette markedsliberalistiske strømmarkedet fungerer av den klarsynte Øystein Stray Spetalen da det norske folk trenger at Spetalen for nasjonens beste bidrar med sitt ekstreme klarsyn.

