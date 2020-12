– Bare i USA må de kvitte seg med 8000 rotorblader hvert eneste år. Her lager de enorme gravplasser, hvor de største ligger i Wyoming, Sør-Dakota og Iowa. Behovet for å kvitte seg med søpla akselerer. Hvor er disse regnestykkene presentert lett tilgjengelig for deg og meg, spør forfatteren. Foto: Torbjørn Witzøe