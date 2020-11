Havnestyrets leder innrømmer

Foto: Jacob J. Buchard

Leder for havnestyret i Kristiansand, Kjell Erik Haavold, hevder i et leserinnlegg 24.11 om havnas status at jeg har «misforstått de faktiske forhold, om mulig med vilje». Jeg kan berolige Haavold og andre med at det ikke er tilfelle.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn