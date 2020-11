Julaften i Flekkerøy kirke

Jeg kjenner jeg har behov for å presisere det som ble gjengitt av min samtale med journalist Jarle Martinsen i Fædrelandsvennen torsdag 19. november angående planer for julaften. Det er på ingen måte bestemt at det kun blir digitale gudstjenester i Flekkerøy kirke. Problemet når man snakker med journalister uten å få lese det som skal på trykk, er at kun bruddstykker av det man sier blir gjengitt, og så blir resultatet mildt sagt upresist. Det trenger ikke bare være journalistens skyld, det kan like gjerne være en sjøl som i farta ikke er presis nok. Når det gjelder julaften i Flekkerøy kirke så er det slik at vi selvsagt må avvente myndighetenes til enhver tid gjeldende restriksjoner. Utgangspunktet vårt er 3 gudstjenester med 200 til stede, hvorav den ene blir streamet direkte. Dersom myndighetene kun tillater 50 eller mindre, så er det foreslått å lage to digitale gudstjenester som vi sender på julaften, en beregnet for barnefamilier, og en for mer ungdom/voksne. Tanken er at det er bedre å stenge dørene og lage sendinger med høy teknisk og innholdsmessig kvalitet som er tilgjengelig for alle, fremfor å slippe inn kanskje 10 prosent av de som ønsker å gå til kirke på julaften, og måtte si nei til resten. Her er altså ingenting foreløpig bestemt, vi må avvente de beskjedene vi får fra myndighetene.

