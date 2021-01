Gratulerer, Sp

Det er fantastisk lesning at Sp stormer frem på meningsmålingene, og det kan gi mange håp om at enkeltindivider både i by og land kan bli tatt mer alvorlig av politikerne fra høsten av. Dersom Sp virkelig blir det største partiet ved høstens valg så er det en selvfølge at det også får statsministeren. Hvis man kun bruker de siste målinger som et mulig resultat, så får vi vel en medmenneskelig regjering bestående av Sp, Ap og SV, for det er det landet i høyeste grad trenger etter 8 år med Høyre-ledet regjering, og hvor minipartiene V og KrF tenker mer på det som skjer ute i verden, men totalt glemmer at mange i det norske samfunnet også trenger en hjelpende hånd. Hvor havner så det fjerde største partiet FrP etter valget? Det spørsmålet kan bli atskillig mer spennende enn det ser ut til akkurat i dag, for igjen må det ses på alternative politiske styringsplattformer. Sp og FrP har også flere fellestrekk, for begge disse partier er de av våre norske partier som tar landets innbyggere mest alvorlig, og ikke lar seg påvirke av miljøfanatikere. Av hensyn til vår egen nasjonale beredskap, selvforsyning og samfunnsutvikling hadde vel det aller beste regjeringsalternativet vært en regjering bestående av kun Ap og Sp – selv en mindretallsregjering. En slik regjering vil nok ha gode muligheter til å føre en balanse-politikk hvor de i enkelte saker kan regne med støtte fra FrP og i andre saker fra SV. Det aller viktigste er tross alt å få fjernet dagens regjering ved valget, og selv om nok FrP ønsker en regjering av kun dem og H, så vil en slik mindretallsregjering være avhengig av støtte enten fra Sp eller Ap, for med de siste meningsmålinger i tankene er nok V og KrF heldigvis ute av maktens korridorer i regjeringskontorene – og forhåpentligvis også ute av Stortinget.

Innlegget er forkortet. Red.

