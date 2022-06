Jeg er enig i at det skal gis hjelp, avrusning etc, men tenker den nye ruspolitikken dessverre er en drømmesituasjon og lovnader som ikke vil bli fulgt opp.

For de unge vil dette være katastrofalt! Det vil være et signal om at dette ikke er farlig, det er jo lov.

Det må være et forbud for de under 25 år. Politiet må få ressurser til å bruke tid her. Hvorfor skal det fungere nå, når det ikke har fungert tidligere?

Dette vil ikke ende bra uten aldersgrense!

Innlegget er forkortet. Red.

