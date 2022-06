Fagforbundet Kristiansand vil ikke ta stilling verken for eller imot en kommuneoppløsning. Dette er en politisk sak som våre folkevalgte har et ansvar for.

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Når det er sagt, så er Fagforbundet Kristiansand bekymret for alle sine medlemmer i Kristiansand kommune. Enten de er for eller imot en kommuneoppløsning. Vi skal ivareta alle våre medlemmer.

Som fagforening er vår hovedoppgave i denne prosessen å se til at lover og avtaleverk blir fulgt til punkt og prikke. Dette i samarbeid med verneombud og arbeidsgiver. Vi vil under denne prosessen være en støttespiller for våre medlemmer.

På bakgrunn av Stortingets vedtak om sammenslåing av Kristiansand, Søgne og Songdalen til én ny kommune har det både i opptakten til sammenslåing og etter sammenslåingen mellom de tre kommunene 1. januar 2020 vært gjort en formidabel jobb av ansatte for å etablere den nye organisasjonen. Dette har man gjort samtidig som man har måttet håndtere en meget krevende pandemi med sterkt press i hele organisasjonen. Det står stor respekt av det ansatte har bidratt med for å få dette til.

Vi er sterkt bekymret over at pressede ansatte nok en gang blir satt i en usikker situasjon i påvente av en endelig avgjørelse om hva som skal skje videre med kommunen.

Det skal gjøres utredning fra Statsforvalteren med påfølgende folkeavstemming. Det setter mange av de ansatte i en ny krevende situasjon og i et presset arbeidsmarked frykter vi også at vi kan miste mange gode fagfolk og få ytterligere problemer med å rekruttere til ledige stillinger.

Kommunestyret konkluderte med at man ikke ville sende søknad om deling av Kristiansand, da så vi for oss at dette lå fast. Men nok en gang sendes ansatte ut i usikkerhet og utrygghet.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.